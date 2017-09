EUA fazem simulação de bombardeio na Coreia do Norte

O míssil norte-coreano percorreu 3.700 quilómetros antes de cair no mar e depois de ter sobrevoado o arquipélago do Japão. Segundo informações da Agência Lusa, para o exercício aéreo participaram também quatro caças sul-coreanos F-15K. A agência de notícias Ynohap que cita fontes do governo de Seul.

