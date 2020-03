EUA: FDA aprovou uso de cloroquina para coronavírus

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O vice-presidente revelou ainda que o pacote discutido no Congresso inclui US$ 100 bilhões para hospitais, que deverão cancelar cirurgias eletivas. Pence disse ainda que o governo está expandindo o uso de testes para exame da enfermidade e que 250 mil americanos já foram testados.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou nesta terça-feira, 24, que a Administração de Alimentos e Medicamentos aprovou o uso do medicamento cloroquina, utilizado contra a malária, para o tratamento do coronavírus, embora a agência não tenha informado a aprovação. “Estamos trabalhando com a FDA para aprovar uso de remédios existentes contra covid-19”, afirmou, durante entrevista à Fox News.

