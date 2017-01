EUA negam fiança a brasileiro pego com US$ 20 mi no colchão

Cléber Rocha, de 28 anos, é acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e pode ser condenado a 20 anos de prisão

A Justiça dos Estados Unidos recusou conceder liberdade sob fiança para o brasileiro Cléber Rocha, detido com quase US$ 20 milhões (cerca R$ 63,5 milhões) escondidos debaixo de um colchão, no estado de Massachusetts.

A Procuradoria Federal do estado de Massachusetts publicou na segunda-feira (23) em sua conta do Twitter uma fotografia que mostrava as cédulas encontradas em Westbrough, próximo a Boston.

Cléber Rocha é acusado de conspirar para cometer lavagem de dinheiro, e teve seu dinheiro confiscado em 4 de janeiro.

O dinheiro teria vindo de um esquema que os investigadores começaram a analisar em 2014: Outro brasileiro, Carlos Wanzeler, e o americano James Merrill captavam fundos de forma ilegal através de uma empresa chamada TelexFree, hoje desmantelada.

A Promotoria afirma que Rocha trabalhou como mensageiro para Wanzeler, no esquema fraudulento baseado no Estado de Massachusetts.

Wanzeler fugiu para o Brasil pelo Canadá depois que Merrill foi preso, em outubro passado, quando se declarou culpado. Cléber Rocha pode ser condenado a até 20 anos de prisão.

Fonte: G1.

