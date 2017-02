EUA silenciou ataques no Iraque, Síria e Afeganistão por 16 anos

Em 2016, 456 ataques aéreos não foram mencionados na base de dados das Forças Armadas

O Pentágono silenciou ataques aéreos no Iraque, Síria e Afeganistão durante 16 anos. A informação foi divulgada pela edição Military Times. Os militares chamaram estas ações de “prática normal”. Segundo a publicação, apenas em 2016, os EUA realizaram 456 ataques aéreos no Afeganistão, ataques que não foram mencionados na base de dados aberta das Forças Armadas norte-americanas, na qual o Congresso, analistas militares, cientistas e aliados dos EUA se baseiam. Estes ataques foram realizados por helicópteros e drones.

Informa-se que a base se tornou “incompleta” desde outubro de 2001, quando a “guerra contra o terrorismo” começou. Segundo as palavras do representante anônimo dos militares, os EUA não tentam esconder estes ataques.

“No passado, estes ataques foram registrados. Sempre assim foi. Não registramos o número de ataques realizados, por exemplo, por helicópteros Apache”, explicou a fonte. No entanto, como escreve a edição, os helicópteros Apache estão no serviço do exército americano nos últimos 15 anos, e são usados para combater terroristas do Daesh (grupo terrorista proibido na Rússia).

