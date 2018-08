Evandro Chagas confirma dois surtos em fase aguda da doença de Chagas, no Pará

Ao todo são 18 casos e todos no município de Acará, no nordeste do estado. Um homem de 89 morreu e outro de 99 está internado em um hospital particular em Belém.

O Instituto Evandro Chagas (IEC) confirmou na tarde desta sexta-feira (17) dois surtos em fase aguda de doença de Chagas no município do Acará, no nordeste do Pará. Ao todo são 18 casos de doença, sendo que uma pessoa morreu.

O primeiro surto aconteceu foi encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém ao IEC no dia 31 de julho O segundo surto foi descoberto quando um paciente procurou o Instituto no dia 10 de agosto.

De acordo com o Evandro Chagas, as vítimas são 11 de uma família e sete de outra família, que moram próximas. Um homem de 88 anos morreu. No atestado de óbito consta doença de Chagas como uma das causas da morte. Outro homem, de 99 anos, está internado em um hospital particular em Belém. As outras vítimas estão recebem tratamento em casa.

O órgão suspeita que a o surto da doença pode estar relacionados a ingestão de açaí contaminado por fezes do inseto barbeiro, como resultado do descuido nas condições higiênicas ideais para o preparo do produto.

Fonte: G1 Pará.

