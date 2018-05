Evaristo Costa diz que prefere lavar louças a voltar para a Globo

O jornalista respondeu a uma sugestão dos internautas

Queridinho da Rede Globo, onde trabalhou por 19 anos, e “dono” da bancada do Jornal Hoje por muito tempo, Evaristo Costa parece não querer ouvir falar de vínculo com a emissora carioca novamente. Em seu Twitter, o jornalista fez um declaração polêmica, afirmando que preferia lavar louças a voltar a trabalhar no canal de onde saiu em 2017.

Evaristo postou uma foto na pia e escreveu: “Aos filhos e maridos: lavem a louça (não só hoje, ok?)”, disse ele. Um internauta resolveu brincar com o jornalista: “A coisa ficou feia, melhor voltar pra Globo”, disse. “Prefiro lavar louças aqui em casa mil vezes”, respondeu o ex-global.

Fonte: Notícias ao Minuto.

