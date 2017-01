Evaristo Costa se pronuncia sobre suposta ida para o SBT

A assessoria de imprensa do canal carioca negou os rumores

Nesta terça-feira (10), circulou em toda imprensa que o SBT estaria interessado em contratar Evaristo Costa, da Globo. No entanto, a assessoria de imprensa do canal carioca negou os rumores de que o rapaz teria assinado contrato com o canal de Silvio Santos.

PUB

De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, o jornalista do “Jornal Hoje” garantiu que nunca houve uma conversa para falar sobre a suposta transferência.

Evaristo está em seu melhor momento na Globo. Isso porque, além de ser o apresentador titular do vespertino ao lado de Sandra Annenberg, o profissional está cobrindo as férias de Tadeu Schimidt à frente do “Fantástico”.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...