Evento que aborda temas como mídia e criatividade está com inscrições abertas

Totalmente on-line, o Scream Festival acontece nos dias 4 e 5 de dezembro.

A terceira edição do Scream Festival, que acontece nos dias 4 e 5 de dezembro, está com inscrições abertas. Neste ano, devido à pandemia de Covid-19, o evento de criatividade e mídia será totalmente on-line e gratuito. Por conta do novo formato, será possível romper as fronteiras e alcançar públicos de diferentes regiões do país e do mundo.

Interessados em participar do evento devem realizar a inscrição on-line, pelo site do Festival. O evento será transmitido ao vivo através das tecnologias digitais. O Scream Festival é realizado pela Associação Baiana do Mercado Publicitário – ABMP, e Prefeitura de Salvador.

Apesar do evento acontecer on-line, a equipe decidiu manter a identidade visual e cultural das edições anteriores, por isso o festival será transmitido de um estúdio localizado no Centro Histórico de Salvador, como uma forma de manter a raiz e valores culturais do projeto.

Programação

Os temas das palestras do Scream Festival 2020 terão como base Empreendedorismo, Inovação Aplicada, Cidades – a melhor invenção da humanidade e Cultura e vocação. O evento levanta a ideia da criatividade como a ferramenta do futuro.

Ser criativo é essencial para acompanhar as tendências do futuro, mas isso vai além de ter boas ideias. O Scream Festival aborda a criatividade na perspectiva de solucionar problemas e criar resultados. Para isso, a programação inclui palestras divididas em três salas virtuais.

São mais de 40 palestrantes, entre os nomes confirmados estão Cleber Paradela (Brand Experience Director da 99), Pedro Tourinho (MAP/SOKO), Paulo Rogério Nunes (Co-fundador da Vale do Dendê), Lucas Reis (CEO da Zygon), Tomás Alvim (Editor, Cofundador da ArqFuturo e sócio da BEI Editora), Caio Braz (apresentador e YouTuber), Nataly Simões (Alma Preta Jornalismo) e Bernardo Toro (filósofo e educador colombiano, um dos mais importantes pensadores da educação e democracia na América Latina).

Foto: Ascom/EMB

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

