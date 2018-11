Evento reúne estudantes e profissionais de comunicação para discutir política na Amazônia

Enem 2015 – Domingo (25) – Belém (PA) – UFPA Portões Fechados — Foto: Catarina Barbosa/G1 PA

Encontro de Pesquisa em Comunicação na Amazônia (Epca) será nesta quarta (21), quinta (22) e sexta (23) na UFPA, Unama e Sesc Boulevard, em Belém.

Estudantes e profissionais da área de Comunicação se reúnem esta semana para discutir política durante o Encontro de Pesquisa em Comunicação na Amazônia (Epca), em Belém. O evento será realizado nesta quarta (21), quinta (22) e sexta-feira (23) na UFPA, Unama e Sesc Boulevard. O encontro é aberto para a comunidade acadêmica, pesquisadores e demais interessados.

Para esta segunda edição do evento, o tema escolhido foi “Comunicação, Sociedade, Tensões e Conflitos Contemporâneos”. Os trabalhos expostos no evento serão divididos em cinco grupos (GT): Comunicação e Socialidades; Comunicação e Política; Comunicação, Gênero e Sexualidades Plurais; Comunicação e Imagem; Comunicação e Narrativas do Contemporâneo.

Política e desdemocratização

A conferência de abertura, nesta quarta (21), traz o tema “Violência política, violência política sexista: a linguagem da desdemocratização”, que será proferida pela professora Dra Marlise Matos, do Programa de Pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais (PPGCP/UFMG).

“Parto de um ponto inicial que é a violência estrutural no Brasil, componente estrutural do regime capitalista e é um sistema hierárquico de classes sociais. Mas, a gente não pode e nem deve reduzir a violência as desigualdades. Violência é um processo lógico de sociedades latino americanas que estão imersas no que alguns autores nomeiam de ‘colonialidade do poder, do saber e do ser’. A ideia é tentar mostrar que as lutas políticas na história brasileira têm sido pela vida, pela democratização da vida, das instituições e mesmo da própria sociedade”, explica a professora Dra Marlise.

Em sua palestra, a professora vai alertar para os perigos de um fenômeno que chama de “desdemocratização”, quando a violência se transforma em uma linguagem que venha substituir a democracia. “É absolutamente necessário discutir política e democracia nesse momento da escalada da violência, que tem dimensão política, fundamentalmente, dimensão sexista, patriarcal, racial e LGBTfóbica, uma violência marcadamente de classe ou ódio de classe, ódio regionalista, tem muitas dimensões desse processo de constituição da violência como uma linguagem”, afirma.

O Epca é um evento organizado por pesquisadores do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia (PPGCOM/UFPA) e do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Linguagens e Cultura da UNAMA (PPGCLC/Unama) e tem o objetivo de unir diversos pesquisadores da região em um espaço de intercâmbio de conhecimentos e acolhimento, que contribua para a consolidação da pesquisa em comunicação.

Encontro de Pesquisa em Comunicação na Amazônia 2018

Data: 21, 22 e 23 de novembro de 2018

Locais: Sesc Boulevard, Unama – Alcindo Cacela e Universidade Federal do Pará (UFPA)

E-mail: epcamazonia@gmail.com

Confira a programação completa no site.

