Evento sobre agricultura e pecuária reúne professores e produtores em Santarém

Palestras e cursos práticos sobre produção de leite, manejo de animais silvestres e elaboração de CAR, fazem parte da programação.

Começou nesta segunda-feira (19) e prossegue até sexta-feira (23) a I Semana de Agricultura e Pecuária na Amazônia: Culturas de Interesse. O evento é realizado no anexo do campus Amazônia da Ufopa (Universidade Federal do Oeste do Pará) com a participação de professores, pesquisadores, produtores e graduandos de ciências agrárias, bem como outros da área de pesca, saúde e biologia.

A I Semana de Agricultura e Pecuária na Amazônia conta com diversas atividades, entre elas, palestras e cursos práticos nos horários das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30.

“Frente ao grande agronegócio, fomentar e abranger a biodiversidade das ciências agrárias dentro do âmbito amazônico, relacionando-as com as culturas e produção de interesses de produtores rurais da região, favorece o agricultor, que precisa se destacar, buscando as grandes tecnologias destinadas a essa aérea”, disse um das organizados do evento, Camila Lobato.

O evento abrange as culturas mais importantes na agricultura e pecuária da região e toda a área das ciências agrárias, enfatizando o produtor rural e as inúmeras técnicas aplicadas ao bom manejo de sua produção, além de pesquisadores e alunos dedicados ao ensino da extensão.

Quatro minicursos estão sendo ofertados na semana de Agricultura e Pesca, abordando os temas: Receituário agronômico, Abelhas como agentes polinizadores de culturas agrícolas e florestais, Elaboração de Cadastro Ambiental Rural – CAR e Produção de camarão.

