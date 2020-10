Everaldo marca no fim, Corinthians vence com um a menos e sai da zona de rebaixamento

O Corinthians venceu o Athletico-PR na noite desta quarta-feira por 1 a 0 graças a gol de Everaldo, no último lance do jogo, depois da equipe ter Bruno Méndez expulso por agressão aos 31 minutos do segundo tempo.

O triunfo na Arena da Baixada, em Curitiba, findou a série de cinco rodadas seguidas sem triunfos do Timão.

O resultado tirou o Corinthians da zona de rebaixamento. Agora, os paulistas têm 18 pontos e ocupam a 14ª colocação. Já o Furacão caiu para o 18º lugar, dentro do Z4.

Vagner Mancini apostou nos retornos de Xavier e Jô ao time titular, com três volantes e sem Luan e Cazares. Em poucos minutos, foi possível perceber a equipe mais organizada, com as linhas próximas e a marcação alta.

O problema se deu na execução. O excesso de erros de passes minou as intenções alvinegras. Ainda assim, Mateus Vital, logo no início, perdeu uma oportunidade cara a cara com o goleiro Jandrei. No fim do segundo tempo, Walter salvou atrás em chute da meia-lua de Christian.

O Furacão voltou melhor após o intervalo. Walter trabalhou bastante em chutes de longe, mas fez um verdadeiro milagre quando viu Kayzer na sua frente, dentro da área, com total liberdade.

Mancini tentou ajudar o time colocando Cazares em campo e foi justamente o equatoriano que criou a melhor chance de gol dos visitantes, mas Fagner desperdiçou, de cabeça, na cara do gol.

O problema para o Corinthians é que aos 31 minutos, Bruno Méndez revidou uma braçada no rosto de Kayzer. Conclusão: VAR entrou em ação e o uruguaio acabou expulso.

Daí para frente, os mandantes pressionaram de todas as maneiras. Mas, no último lance, Xavier venceu uma disputa de bola no meio de campo e deixou Everaldo sozinho, que tocou por baixo das pernas do goleiro para marcar o gol da vitória alvinegra.

No domingo, às 16h, o Corinthians vai receber o Flamengo na Neo Química Arena. Um dia antes, no sábado, o Athletico vai visitar o Atlético-GO, no estádio Olímpico de Goiás, às 19 horas

Por:Gazeta Esportiva (foto: Danilo Fernandes/assessoria)

