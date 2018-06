Everton marca e Grêmio termina com jejum de vitórias na Arena

Fonte: Gazeta Esportiva (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)-O Grêmio venceu neste domingo o América-MG por 1 a 0 na Arena pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Depois de quatros jogos sem vencer como mandante, o Tricolor Gaúcho fez uma atuação que não foi brilhante, mas mostrou eficiência principalmente com o atacante Everton que mais uma vez foi decisivo para o triunfo gremista.

Com o resultado, o Grêmio subiu para o quarto lugar com 19 pontos. O América-MG se mantém em décimo terceiro lugar com 13 pontos.

Na próxima rodada o Grêmio visita na quarta o Sport, às 19h30, na Ilha do Retiro. No mesmo dia o América-MG recebe a Chapecoense, às 16h, no Independência.

Para acabar com a sequência negativa sem vitórias em seus domínios, o Grêmio foi para cima. Enquanto o América adotou a mesma estratégia dos adversários anteriores fechou o time com duas linhas de quatro e especulou jogadas de contra-ataque.

A primeira chegada mais perigosa do Tricolor Gaúcho ocorreu aos 13 quando Everton cobrou escanteio e Cícero cabeceou para o meio da área e o zagueiro Messias quase fez contra. No minuto seguinte, Jori saiu mal do gol e Everton desviou na segunda trave, mas a bola por capricho bateu no travessão e não entrou. Com o passar do tempo, o Coelho começou a gostar do jogo e levou perigo nas jogadas de contra-ataque. Aos 27, Aylon encontrou Gerson Magrão na esquerda que bate de primeira, porém o arremate foi pelo lado de fora da rede.

Em uma partida que estava se tornando complicada novamente brilhou a estrela de Everton que tem realizado uma grande temporada. Aos 31, Cícero faz um lindo lançamento, ainda no campo de defesa para o atacante que driblou Jori com o peito e colocou o Tricolor na frente do placar.

Mais uma vez o centroavante André teve uma atuação discreta e fechou mais de 500 minutos sem balançar as redes. O último gol foi realizado marcado na estreia do Brasileirão diante do Cruzeiro no Mineiro no dia 14 de abril.

A forte marcação do América-MG fez o Grêmio não conseguir impor o seu futebol de toque de bola. E somente abriu a defesa mineira num lindo lançamento de Cícero que contou com a indecisão do goleiro Jori e a esperteza do atacante Everton.

Correndo atrás do prejuízo, o Coelho tomou a iniciativa e foi a luta para igualar o placar. Aos 03, Ademir fez linda inversão para Gerson Magrão, que finalizou de primeira, com a perna esquerda, e Grohe faz linda defesa. Um minuto depois Christian arriscou de longe e o arremate vai à direita do gol de Grohe. Depois disso o Grêmio quase ampliou o marcador aos 10 através de Luan que cobrou falta e o goleiro Jori saiu caçando borboleta, e Cícero completou de cabeça, mas a bola passou à direita do gol.

Para melhorar o rendimento do meio-campo o técnico Renato Portaluppi fez entrar Thaciano e retirou Lima. Muito aplaudido pela torcida o centroavante Jael entrou no lugar de André que mais uma vez passou uma partida sem fazer gols. Também o técnico Enderson Moreira fez uma modificação arrojada tirou o lateral-esquerdo Giovanni para a entrada do atacante Rafael Moura.

Mesmo com a vantagem no placar e tendo mais posse de bola, o Grêmio não conseguiu penetrar na defesa do Coelho. As chegadas gremistas aconteceram através da bola aérea e explorando a velocidade do atacante Everton. Após um início insinuante o América-MG pouco assustou a meta de Marcelo Grohe.

Que fase está vivendo Everton no Grêmio que deixou enlouquecido os defensores do América-MG. Aos 37, o atacante recebeu na entrada da área e tentou encontrar o canto esquerdo de Jori, mas o goleiro caiu bem e fez ótima defesa. Nos acréscimos a defesa gremista marcou bobeira e Rafael Moura finalizou de cabeça para grande defesa de Grohe.

