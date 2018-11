Ex-affair de Hamilton posa nua e revela troca de ‘nudes’ com o piloto

Socialite brasileira posou para fotos em São Paulo e revelou que trocava imagens e vídeos íntimos com piloto da F1

(Foto: Divulgação) -Lancenet – A socialite Ju Isen, conhecida como a “musa das manifestações” posou nua, na última quinta-feira, em São Paulo, para a campanha “Novembro Azul”. Ela que já revelou ter tipo um “affair” com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, fez nova revelação: “Ainda trocamos ‘nudes’ por rede social, rola até vídeozinhos íntimos”.

Sobre a campanha Ju destaca: “As fotos estão lindas, a campanha ficou sensacional e acredito que os homens devem se cuidar, foi-se o tempo que homem não gostava de frequentar ambulatório médico”.

Sobre o piloto, que disputa o GP do Brasil, no próximo domingo, em Interlagos, a socialite revelou que ainda se falam por internet: “Ele já ganhou né? Não entendo muito de F1, mas torço por ele, é um cavalheiro como poucos no mundo, e ele só é rápido nas pistas, no restante faz tudo com muito carinho e calma. Ainda não nos encontramos, mas estamos matando as saudades pela internet”.

Ju Isen se prepara para gravar a terceira temporada de seu programa para a web, o “Sem Papas”, que reestreia em Janeiro.

