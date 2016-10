Ex-bailarina do Faustão, Kamilla Covas disputará o Musa do Brasil

Depois de mostrar todo o seu requebrado nas telinhas, a ex-bailarina do Domingão do Faustão Kamilla Covas encara outro desafio, o de representar o Amazonas no concurso Musa do Brasil 2016. Responsável por defender o maior estado brasileiro, a morena estrelou um ensaio fotográfico para comemorar a nova fase e relembrou sua trajetória ao lado de um dos apresentadores mais conhecidos do país.

“Deixei o ballet em 2013 porque entrei em licença maternidade, estava em outro momento da minha vida, e acabei deixando um pouco de lado o meu profissional. A experiência no Domingão foi maravilhosa porque eu nunca tinha trabalho na TV. Além disso, conviver com o Fausto e aprender com ele foi algo surreal, com certeza o momento mais marcante da minha carreira. E foi difícil conseguir uma vaga no ballet. Fui reprovada em dois testes, e quando estava pensando em desistir recebi a boa notícia”, conta.

Antes de deixar a atração, porém, Kamilla estampou a edição de 20 anos da revista Sexy. “A TV me abriu muitas portas. Na época tinha esse sonho de posar nua, era sinônimo de glamour. Hoje não sei se faria de novo. Depende muito da proposta, do tema e do meu envolvimento no projeto. Quando me convidaram para a Sexy, era inevitável aceitar. Pra minha carreira foi muito bom. Hoje, posar nua não faz parte dos meus projetos”.

Agora focada no Musa do Brasil, Kamilla pretender conquistar o título para chegar novamente à televisão. Apostando no seu carisma, na experiência e beleza, a bailaria promete impressionar os jurados na final do concurso que acontece dia 13 de dezembro em São Paulo. “Entrei pra ganhar e causar. Sou extremamente competitiva e não vejo a hora de conhecer as minhas concorrentes”, confessa.



