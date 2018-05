Ex-BBB Lucas reata com noiva Ana Lúcia Vilela

Será que é tempo de perdão e romance? Para o ex-BBB Lucas Fernandes, parece que sim. O brother reapaceu nesta sexta-feira (25) em clima íntimo com a ex-noiva, Ana Lúcia Vilela, pouco mais de um mês depois do fim do programa e, consequentemente, do noivado dos dois. Ambos compartilharam a mesma foto juntos em suas contas no Instagram, com declarações de amor.

“Eu nunca desistiria de ter na minha vida novamente. Você é a pessoa mais importante Deus colocou em meu caminho. Vivemos os mais intensos 6 anos da minha vida e é com você que quero viver o resto dela. Eu te amo e assim será pra sempre, Ana Lúcia”, se declarou Lucas.

Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. O dia chegou! Andamos muito para chegar aqui, no caminho enfrentamos gigantes internos que nos fizeram pessoas melhores e fortes. Agora ‘vivemos esperando o dia em que seremos melhores para sempre'”, postou Ana Lúcia em sua conta.

O relacionamento dos dois tinha acabado após Lucas ter momentos íntimos com outra participante do BBB, Jéssica, ainda dentro da casam, fazendo o brother ganhar o apelido de “Fiel de Taubaté”. Na época, parte do público especulou que a separação havia sido uma jogada de marketing, marketing, já que com a exposição, Ana Lúcia ganhou mais de um milhão de seguidores no Instagram.

