Ex-BBB Lucas se irrita com notícia sobre sua vida pessoal.

Conta no Instagram insinuou que Lucas e a noiva estariam juntos novamente

O ex-BBB Lucas Fernandes se irritou com um perfil de fofoca na última terça-feira (8), que insinuou que ele havia reatado com a ex-noiva, Ana Lúcia Vilela. Lucas publicou uma série de vídeos em seu Stories no Instagram afirmando que a notícia é falsa e criticando a abordagem do post.

”Galerinha, nada contra Instagram de fofoca, eu por exemplo, sigo alguns, mas quando a gente posta alguma coisa, temos que ao menos averiguar se é realmente verídico ou não. Ficar postando fotos que já tem três anos para gerar conteúdo não é legal. Por mais que eu tenha me exposto em rede nacional e hoje minha vida seja pública, as coisas devem ser tratadas de maneira verídica. Então vamos ver o que a gente posta, ter respeito pelas pessoas. As decisões que a gente toma, só cabem à nós, mas mesmo assim, se vocês querem relatar os fatos, relatem fatos verídicos”, disse ele.

Lucas também criticou o fato de terem usado palavras grosseiras para se referir a ex-companheira.

“Não usem de palavras de baixo calão para tentar atingir as pessoas. Chamar uma pessoa de trouxa não é legal gente”, concluiu o ex-BBB.

