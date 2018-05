Ex-BBB Lucas tem noite romântica com Ana Vilela

O romance de Lucas Fernandes e Ana Vilela parece ter voltado com tudo. O ex-BBB, que entrou na décima oitava edição do Big Brother Brasil noivo da moça e acabou flertando com a sister Jéssica, anunciou a reconciliação na noite deste sábado (26) e, neste domingo (27), compartilhou um registro do jantar romântico que eles tiveram, no Instagram.

Bem-humorado, o ex-brother Mahmoud não resistiu e fez um comentário divertido na publicação com a foto do casal. “Me adotem”, brincou o rapaz na rede social.

Durante a tarde, Lucas e Ana aproveitaram o domingão em um típico programa de namorados: os dois foram almoçar no shopping e em seguida voltaram a ser criança em um parque de diversões. Enquanto o empresário mostrava sua habilidade em um jogo com uma arma, a moça competiu de bater o martelo.

Por: Quem

