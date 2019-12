Ex-BBBs esquentam a web em foto de biquíni

Carol Peixinho e Hariany Almeida curtiram o final de semana juntas(Foto:Reprodução)

Carol Peixinho e Hariany Almeida estão aproveitando o calor de Goiânia, terra natal da ex-BBB. As duas curtiram o final de semana juntas, e ainda ontem passaram o dia em um SPA.

Solteira desde o fim do affair com Lucas Vianna, Hariany apagou todas as fotos que lembravam o ex. Os dois começaram a se relacionar quando ela ainda namorava o médico Paulo Henrique.

Hariany também fez uma mudança no visual logo depois de deixar o segundo confinamento do ano. Ela alongou os fios, que surgiram com cor diferente e ondulados.

“Que saudades eu estava de você cabelão”, escreveu ela, que está prontíssima para as festas de final de ano. A goiana realizou um alongamento e realizou um tratamento que trouxe mais brilho ao seu cabelo pelas mãos de Augusto Freire, com duração de 12 horas. Já a aplicação do alongamento ficou por conta de Stefania Farias.

Por:Redação Integrada

26.12.19 7h51

