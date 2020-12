Ex-chefe da segurança espacial de Israel diz que alienígenas existem, mas não dá provas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Seu livro mais recente, “O universo além do horizonte — conversas com o professor Haim Eshed”, publicado em novembro, fala de como como os alienígenas teriam prevenido apocalipses nucleares.

O professor falou sobre supostos acordos das criaturas e os EUA, numa empreitada para conhecer a “estrutura do universo”. A história vai além: haveria uma base subterrânea em Marte, com humanos e outros seres.

Ex-chefe da segurança espacial de Israel, Haim Eshed afirmou ao jornal “Yediot Aharonot” que alienígenas não só existem como também já fizeram acordos com os Estados Unidos, dos quais o presidente Donald Trump teria ciência e vontade de revelar à população. No entanto, nenhuma prova para suas alegações foi apresentada, nem mesmo sobre a suposta “Federação Galáctica”, que seria a responsavel por manter contato com os seres extraterrestres.

You May Also Like