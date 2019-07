Ex-comandante geral e subtenente reformado da PM de Alagoas são presos com cerca de R$ 1,5 milhão em MG

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A defesa de Pinheiro disse que ele estava com um comerciante que pretendia adquirir um imóvel de campo na região mineira. Informou ainda que foi contratado para acompanhar a negociação do imóvel, o que não ocorreu. Durante a abordagem, foi apresentado o contrato de compra e venda da propriedade. Em seguida, Pinheiro foi liberado.

De acordo com a PRF, eles foram abordados durante uma fiscalização de rotina e demonstraram nervosismo. O dinheiro foi encontrado no porta-malas do veículo, dentro de uma mala. O veículo tinha placa de Belo Horizonte e pertence a uma locadora de automóveis, segundo a PRF.

Dinheiro encontrado com os ex-policiais estava dentro de duas malas — Foto: Divulgação/PRF Eles foram abordados pela PRF de Oliveira em Itatiaiuçu, ouvidos e liberados. Polícia Federal investigará o caso.

