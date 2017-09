Ex-deputado estadual Marcos Donadon é preso em casa

Ele estava foragido desde 2016, após ser condenado em segunda instância

Foto: Reprodução/TV RO – O ex-deputado estadual Marcos Antônio Donadon foi preso em Porto Velho (RO) na tarde desta sexta-feira. Ele estava foragido desde abril de 2016, após ser condenado em segunda instância por desvios de dinheiro da Assembleia Legislativa de Rondônia. As informações são do portal de notícias G1.

Com o entendimento do Supremo Tribunal Fderal (STF) de que é possível prisão de condenados em segunda instância, mesmo que tenham recursos em tribunais superiores, foram expedidos mandados para vários condenados, mas Donadon fugiu.

Ele foi capturado nesta sexta em casa, em Porto Velho, pela Polícia Federal (PF) e membros do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Rondônia (MP-RO). Segundo o MP-RO, o chefe da Gaeco só se pronunciará sobre a prisão na segunda-feira.

OPERAÇÃO DOMINÓ

A operação Dominó, que terminou na condenação de Donadon e de outros participantes do esquema de desvios na Assembleia Legislativa de Rondônia, levou à prisão mais de 20 pessoas ligadas aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. A estimativa é que o grupo tenha desviado R$ 70 milhões.

Os recursos eram desviados por meio de contratos fraudulentos que partiam da Assembleia Legislativa, para pagamentos de serviços, compras, obras superfaturadas. Em muitos casos, segundo as investigações, o objeto do contrato não era entregue ou o serviço não era feito.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Por: O Globo

