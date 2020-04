Ex-deputado federal Asdrubal Mendes Bentes morre devido à covid

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O site do Paysandu informa que Asdrubal Bentes presidiu o clube por dois anos. “Em 1991, foi campeão brasileiro da Série B, o primeiro título nacional da história bicolor. No ano seguinte, conquistou o Campeonato Paraense de Futebol. Ele ainda foi conselheiro e diretor de basquete, modalidade pela qual também ganhou vários títulos.”

O ex-deputado federal Asdrubal Mendes Bentes morreu, nesta segunda-feira, 27, vítima de complicações pela covid-19. Ele também foi presidente do Paysandu, que decretou luto por três dias. O governador do Estado, Helder Barbalho, disse em suas redes sociais que “O Pará perde hoje mais uma grande liderança política”.

