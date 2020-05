Ex-deputado federal Wladimir Costa é denunciado por distribuição irregular de remédios para Covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Pacientes com diagnóstico confirmados de Covid-19 no início dos sintomas e após o descarte de outras enfermidades, como por exemplo, a H1N1 e outras influenzas; Pacientes com quadro definido (tosse, falta de ar e outros sintomas característicos) que podem evoluir ou não para o quadro que indique internação; Pacientes críticos em cuidados intensivos e que necessitem de ventilação mecânica.

De acordo com nota técnica da Secretaria de Saúde do Pará, a utilização dos medicamentos só pode ocorrer em três situações:

O Conselho Regional de Farmácia (CRF) do Pará protocolou uma denúncia na Polícia Civil e na Vigilância Sanitária contra o ex-deputado federal, Wladimir Costa, por distribuição irregular de medicamentos usados para Covid-19. O G1 tenta contato com o ex-deputado e aguarda resposta.

Wladimir fes tatuagem com a palavra “Temer” no ombro direito. À época, ele alegou tratar-se de uma tatuagem permanente — Foto: O Globo

