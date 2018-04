Ex-deputado Junior Coímbra morre em acidente automobilístico no sul do Tocantins

(Foto: Divulgação)- Faleceu no final da tarde desta quinta-feira (26), o ex-deputado Júnior Coimbra vítima de acidente automobilístico quando participava de caravana do candidato ao Governo do Tocantins, Carlos Amastha (PSB). Coimbra estava em um dos veículos que percorrem o interior do estado durante a campanha, o acidente foi na altura do trevo do distrito de Dorilândia no município de Sandolândia, no sul do estado, na rodovia que liga esse município a Formoso do Araguaia.

Outras duas pessoas acompanhavam o ex-deputado no veículo. Ainda não há informações sobre as causas do acidente ou o estado de saúde das outras vítimas. Ainda conforme as informações o corpo de Coimbra foi lançado para fora do veículo. Os eventos de campanha foram cancelados em função do acidente.

A Perícia foi acionada para local do acidente. As vítimas feridas, Tiago Andrino foi encaminhado para o Hospital de Gurupi pois reclamava de dores na altura das costelas, Adir Gentil foi atendido no Hospital Municipal de Formoso do Araguaia e liberado, o Cel. Ribamar que também estava no carro continua no Hospital de Formoso.

Este era o primeiro dia da caravana, que saiu de Talismã durante a manhã e iria até Formoso do Araguaia. A campanha é para a eleição suplementar de 3 de junho, convocada após a cassação de Marcelo Miranda (MDB) e Cláudia Lelis (PV) dos cargos de governador e vice.

Os integrantes da comitiva da qual Júnior Coimbra participava e que percorriam nesta quinta-feira o sul do Estado aguardam em Gurupi a chegada do corpo do ex-deputado Júnior Coimbra, que saiu de Formoso do Araguaia. Em seguida partirão para Palmas. A previsão de chegada em Palmas é por volta das 5h da manhã.

Júnior Coimbra

Ao longo da vida pública, Júnior Coimbra foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins e deputado federal. Recentemente, foi secretário de governo da Prefeitura de Palmas. Ele deixou o cargo no começo do mês para concorrer às eleições de outubro.

Foi Secretário Nacional de Políticas de Turismo Natural do município de Filadélfia (TO), Júnior Coimbra é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão. Coimbra atua no segmento de turismo e, como jornalista de carreira do estado de Tocantins, representa a Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo no Conselho Nacional de Turismo (CNT). Presidiu, por um ano, a TV estatal do Tocantins. Ao longo de quase duas décadas na carreira política, Coimbra foi deputado federal (2010 – 2014), deputado estadual (2003 e 2010), período em que assumiu a presidência da Assembleia Legislativa. Júnior Coimbra também foi vereador de Palmas (2001), prefeito do município tocantinense de Itaporã (1993) e secretário municipal de governo em Palmas.

Na Câmara dos Deputados, Coimbra presidiu a Comissão Especial que aprovou a Desvinculação de Receitas da União (DRU) e assumiu a vice-presidência da CPI do Trabalho Escravo. Entre os projetos relatados por Coimbra estão o que criou o Pronatec e o que instituiu a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Em julho de 2015 Júnior Coimbra assumiu o cargo de Secretário Nacional de Políticas do Turismo (SNPTUR). É a primeira vez que um membro do Conselho Nacional de Turismo assume o cargo na SNPTUR. Cabe à secretaria de políticas formular, elaborar e monitorar políticas nacionais de turismo, de acordo com as diretrizes e subsídios propostos pelo CNT. A SNPTUR é ainda responsável por alinhar ações com o Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo e os Conselhos Estaduais de Turismo.

Notas de Pesar

O Tocantins perde um grande líder político e eu perco um grande amigo.

Eu e minha família estamos desolados com a notícia da perda de Júnior Coimbra e neste momento de dor e de imensa tristeza, nos unimos em oração rogando a Deus que traga o consolo à nossa amiga Laudecy Coimbra, a seus filhos Larissa, Natália, Sandra e Lucas; à sua mãe dona Maria Alencar e a seus irmãos.

Junior deixa seu legado na história do Tocantins e para milhares de pessoas com as quais criou e cultivou relações de amizade.

Vilmar e família

Deputado Estadual

É com grande pesar que a coordenação da campanha da Coligação A Verdadeira Mudança, composta pelo PSB, PT, PC do B, Podemos, PTB e PSDC, vem a público confirmar o falecimento do ex-deputado estadual Junior Coimbra no início da noite desta quinta-feira, 26, vítima de um acidente no trevo da TO-070, entre os municípios de Sandolândia e Formoso do Araguaia.

Em razão da tragédia e em respeito a dor de familiares e amigos de Junior Coimbra, todas as atividades da campanha foram suspensas, incluindo postagens em redes sociais, reuniões e articulações políticas. Ressalta que o ex-prefeito Carlos Amastha, que retornará a Palmas nesta sexta-feira, 27, acompanha pessoalmente as providências para o traslado do corpo, prestando também assistência à família do ex-deputado.

A coordenação informa ainda que sua equipe de jornalistas segue acompanhando os desdobramentos do acidente, tanto no local como em Formoso do Araguaia e em Gurupi, onde já está o vereador Tiago Andrino e para onde se encaminhariam também o ex-secretário municipal Adir Gentil e o coronel Ribamar, também envolvidos no acidente. Eles já foram medicados em Formoso e agora passarão por exames de rotina no Hospital Regional de Gurupi, acompanhados pelo ex-prefeito Amastha.

—

O governador interino do Tocantins, Mauro Carlesse, recebeu com tristeza a notícia da morte do ex-deputado Júnior Coimbra, ocorrida na tarde desta quinta-feira, 26 de abril. Perdemos um grande homem público que ajudou muito o Tocantins com seu trabalho, nos mandatos e cargos que ocupou como vereador, prefeito, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa e deputado federal. Consternado, solidarizo-me com a esposa Laudeci Coimbra, filhos e com todos da família. Que o nosso Deus conforte seus corações e amenize tamanho sofrimento e dor.

Mauro Carlesse

Governador Interino do Tocantins

O Prefeito de Paraíso, Moisés Avelino (MDB) manifesta profundo pesar pela morte trágica do ex-deputado Júnior Coimbra.

Coimbra contribuiu com a política tocantinense, como prefeito de Itaporã, vereador em Palmas, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal e presidente Regional do MDB.

Diante da perda irreparável, prestamos nossas condolências e solidariedade aos familiares e amigos.

Moisés Avelino

Prefeito

É com muita tristeza e profundo pesar, que recebemos a notícia do falecimento do ex-deputado Júnior Coimbra, ocorrido nesta quinta-feira, 26. Ex-deputado federal, estadual e vereador de Palmas, Coimbra foi um político sério e dedicado. Como ser humano, foi solidário, amigo e possuidor de carisma natural.

Manifestamos profundo sentimento de solidariedade ao seus familiares e amigos, rogando a Deus que na sua infinita bondade e misericórdia conforte a todos neste momento de profunda dor.

Ataídes Oliveira

Senador da República

