Ex-deputado Neil Duarte é nomeado (de novo) como superintendente do Incra

A decisão de assumir um cargo dentro do órgão federal responsável pela reforma agrária causou estranheza em diversos especialistas, principalmente porque o ex-deputado não tem nenhuma experiência no setor.

(Foto:Reprodução)-Desta vez, parece que foi definitivo. O coronel Neil Duarte, da Polícia Militar do Pará, foi anunciado oficialmente como novo superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). A decisão foi publicada esta quinta-feira (22), no Diário Oficial da União.

