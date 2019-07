Ex-engenheiro da Sabesp, José Antônio De Angelis é o novo presidente da Cosanpa

José Antônio De Angelis é o novo presidente da Cosanpa — (Foto: Divulgação/ Cosanpa)

Ele substitui Márcio Coelho e tem o desafio de reestruturar e modernizar a companhia.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) tem um novo presidente, José Antônio De Angelis, engenheiro civil, de 63 anos. Ele substituiu desde junho Márcio Coelho, que ficou à frente da Cosanpa durante quatro meses, e tem o desafio de melhorar os serviços prestados à população.

Natural de São Paulo, De Angelis é formado pela Faculdade de Engenharia São Paulo (FESP), possui especialização em Engenharia de Saneamento Básico, pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-graduação em Meio Ambiente e a Sociedade, pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).

O novo presidente atuou por 33 anos na Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp) e foi o superintendente do projeto Tietê, considerado o maior projeto de saneamento da América Latina, entre outros cargos.

Abastecimento de água

Complexo Bolonha está funcionando no limite da operação. — Foto: Agência Pará Complexo Bolonha está funcionando no limite da operação. — Foto: Agência Pará

O desafio do novo presidente será reestruturar e modernizar a companhia para melhorar os serviços à população.

De acordo com a Defensoria Pública do Estado do Pará aumentou em quase 130% o número de reclamações contra o serviço de abastecimento de água em Belém no início de 2019, em relação ao mesmo período do ano passado. O total de reclamações sobre problemas com o acesso à água já são 25% do total de queixas recebidas pelo órgão.

A Cosanpa informou que os problemas ocorridos recentemente são resultado do sucateamento da companhia que acumula um prejuízo de R$ 244 milhões e equipamentos quebrados. A Companhia afirma ainda que o Complexo Bolonha, responsável por 50% do abastecimento da Região Metropolitana de Belém está funcionando no limite de operação. E que os problemas serão resolvidos com obras de melhoria e ampliação no local, que seguem em ritmo acelerado.

G1 PA — Belém

