Ex-governador de MT é preso em aeroporto ao tentar embarcar com arma de fogo na mochila

Arma em mochila de ex-governador estava carregada — Foto: Polícia Militar – Osvaldo Sobrinho foi barrado antes de embarcar em um voo para Brasília, nesta quarta-feira (7). Ele disse à polícia que não sabia que a arma estava na mochila.

O ex-governador de Mato Grosso, Osvaldo Sobrinho, de 71 anos, foi preso nesta quarta-feira (7), no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, por porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, havia um revólver calibre 38, com munições, na mochila dele, antes do embarque.

O advogado de defesa, Anderson Figueiredo, disse ao G1 que Osvaldo não sabia que a arma estava na mochila e que ficou surpreso ao encontrarem o objeto na bolsa dele.

“Ele pegou a mochila para colocar algumas peças de roupas que iria a Brasília e voltaria ainda hoje (7). É uma mochila usada sempre para ir à fazenda e alguém esqueceu de tirar a arma de dentro”, disse.

A Polícia Militar foi acionada pela Polícia Federal. Os agentes da PF barraram o ex-governador no setor de raio-X após encontrarem o revólver na bagagem dele.

O G1 questionou a Polícia Civil sobre o registro da arma para saber se está em nome do político e não havia obtido retorno até a última atualização desta reportagem.

O ex-governador disse aos policiais, no momento do flagrante, que normalmente a mochila fica na caminhonete dele e que, nesta quarta-feira, ao arrumar as roupas para viajar para Brasília, não viu que a arma estava na bagagem e seguiu para o aeroporto.

Osvaldo Sobrinho, que já foi senador, foi encaminhado à Central de Flagrantes de Várzea Grande para registro do boletim de ocorrência e, em seguida, foi levado para a delegacia do Bairro Verdão, em Cuiabá, para prestar depoimento.

Por Kessillen Lopes, G1 MT

07/10/2020 09h49

