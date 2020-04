Ex-governador Simão Jatene ataca decisão da Assembleia que reprovou as contas dele

(Foto:Reprodução) – Para Jatene, a Alepa ” surpreendentemente, e em tempo recorde, resolveu analisar os argumentos dele, reprovando as contas de 2018

O ex-governador Simão Jatene (PSDB) encaminhou ofício à presidência da Assembleia Legislativa defendendo a aprovação das contas de seu governo de 2018. Segundo o ex-governador, as contas foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado.

O parecer do TCE recomendando a aprovação das contas pela Alepa, entretanto, foi questionado pelo deputado Wanderlan Quaresma, relator da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da casa, que votou pela reprovação. Os demais membros da comissão também reprovaram as contas.

Jatene argumenta que ao desconsiderar o relatório da corte de contas, o deputado não pode dizer que obedeceu a legislação, “especialmente quando tangencia a verdade, ao se referir ao que foi considerado pelo TCE”.

De acordo com o ex-governador, “avaliar as contas de um governo, ainda que tal análise seja político administrativa, conforme tantas vezes apontado pelo cuidadoso e arguto relator, não pode ser um gesto irresponsável, fundado em escolhas aleatória e desejos e interesses particulares, daí a necessidade de obedecer algum rito e regramento”.

Jatene acusa Quaresma de copiar o relatório da Procuradoria Geral de Contas, que apontou sete supostas irregularidades nas contas de 2018, “que foi analisado e não prevaleceu perante a corte de contas”.

E sustenta que “o Pará apresentou em 2018 um elevado resultado primário negativo, o qual em face a recursos em maior valor acumulados em anos anteriores, não representou rombo, descontrole das contas ou mesmo herança maldita transferida para o governo atual”.

Por fim, o ex-governador tucano, alega que o parecer do deputado contraria fatos, leis e números e “nem de longe sustenta qualquer razão que permita propor a essa comissão a rejeição das contas do governo, a não ser que se considere um aparente desejo razão suficiente para tal”. E pede a aprovação das contas.

Jatene também divulgou a defesa: “Considerando que, apesar do momento, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa, surpreendentemente, e em tempo recorde, resolveu analisar nossos argumentos e, contrariando a aprovação unânime do Tribunal de Contas do Estado, propôs a Reprovação das Contas do Governo referentes ao ano de 2018, repercutindo ainda alguns comentários, que não correspondem aos fatos.

Sem maiores observações no momento, até por respeito ao difícil quadro que todos estão enfrentando por conta da pandemia do novo coronavírus, disponibilizo o teor integral de nossa manifestação, para que as pessoas de bem possam fazer as suas análises do documento de defesa apresentado para referida comissão da Alepa.”

Veja a defesa completa aqui:

https://drive.google.com/open?id=1YozgHiBAFUIzfMJYPi0cHXGgVjJ8R2_h

