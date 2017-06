Ex-Grêmio e Paraná, meia Jonas Pessalli morre após acidente de carro em Curitiba

A diretoria do Paraná Clube se solidariza com a família do atleta e está prestando toda a assistência possível neste momento de profunda tristeza.

É com pesar que o Paraná Clube comunica o falecimento do atleta Jonas Henrique Pessalli. O jogador, vítima de um acidente automobilístico nesta segunda-feira (12), deixa esposa e três filhos.

Formado na base do Grêmio, o jogador atuou no futebol francês defendendo Angers e o VLF Luçon. Ele chegou ao Paraná Clube em janeiro deste ano e foi dispensado recentemente.

Formado no Grêmio e com passagem pelo Paraná, Pessalli morre aos 26 anos

