Ex-integrante de igreja católica é suspeito de estuprar 11 jovens

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O suspeito é Elithon Carlito Silva Pereira, conhecido como “Tom”. Ele realizava trabalhos de acolhimento com jovens no templo religioso. Entre as supostas vítimas estariam os coroinhas da igreja. Os pais deles procuraram a polícia, dizendo que os crimes teriam acontecido em 216.

You May Also Like