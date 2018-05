Ex-integrante do ‘Pânico’ é preso acusado de pornografia infantil

Marcelo Eiji Harada nega as acusações.

O ex-humorista do “Pânico”, Marcelo Eiji Harada, conhecido como “japonês do Pânico”, foi preso na manhã desta quinta-feira, 17, acusado de armazenar conteúdo pornográfico infantil. Ele nega as acusações.

De acordo com informações do portal UOL, a delegada Elizabete Sato, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e ex-presidente do Conselho Estadual de Direitos das Crianças, confirmou a prisão do “japonês”.

“Ele foi preso em sua casa na zona sul de São Paulo durante a operação na manhã desta quinta. Na casa dele foi encontrado um HD externo e, na vistoria técnico, foi identificado o armazenamento de conteúdo pornográfico infantil”, disse Sato.

O humorista se defendeu das acusações em um vídeo publicado nas redes sociais. “Pessoal, vocês conhecem a minha idoneidade, sabem que eu não faria nenhum mal a ninguém. É tudo mentira. Não acreditem. É tudo sensacionalismo”, afirma ele.

Ainda segundo a delegada, Hereda foi autuado por armazenamento do conteúdo, enquadrado no artigo 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz: “Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”.

A pena para esse tipo de crime é de um a quatro anos de detenção ou pagamento de fiança.

O “japonês do Pânico” fez parte dos primeiros anos do humorístico, na época em que o programa passava na RedeTV!.

Fonte: REDAÇÃO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...