Ex-jogador do São Raimundo(Santarém) é assassinado com chave de fenda no Pará

Este foi o segundo ex-atleta santareno a morrer nesta semana (Foto: Divulgação) -Haroldo Haroldo de Silva Betcel era conhecido como Vel e tinha 34 anos. Casado e pai de um menino de 12 anos, Vel já tinha abandonado a carreira como atleta de futebol, quando, na noite do último sábado (29), foi assassinado a golpes de chave de fenda, na comunidade quilombola Tiningu, a 45 quilômetros de Santarém, no oeste paraense. O criminoso fugiu.

