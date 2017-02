Ex-jogador e técnico do Flamengo, Paulo Henrique morre aos 52 anos

Treinador do time que conquistou o bicampeonato da Copinha, em 2011, tem morte cerebral confirmada; falecimento será atestado formalmente após retirada dos órgãos

Internado por conta de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico sofrido na tarde de sábado, Paulo Henrique Souza de Oliveira Filho, ex-jogador e ex-técnico formado na base do Flamengo, não resistiu e teve morte cerebral, irreversível, confirmada na noite desta segunda-feira.

Paulo, comandante da equipe que conquistou o bi da Copinha, em 2011, tinha 52 anos e deixa a esposa, Marliene, e três filhos: Rodrigo, Henrique e Juliana.

Paulo Henrique teve a morte cerebral confirmada por volta das 18h desta segunda-feira, mas os médicos do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla não liberaram o atestado de óbito.

A família luta desde a confirmação da morte para conseguir doar os órgãos de Paulo Henrique, mas tal situação ainda não foi resolvida. Para a liberação do corpo e a consequente doação dos órgãos, são necessárias assinaturas de dois médicos. A questão será solucionada na manhã desta terça-feira.

O Fla Master, equipe de ex-jogadores que se apresenta pelo país e da qual Paulo Henrique fazia parte, divulgou imagem em homenagem ao ex-integrante nas redes sociais às 23h.

Histórico de PH Filho no futebol

Filho do ex-lateral Paulo Henrique – ídolo rubro-negro e que dominou o lado esquerdo do Flamengo do início dos anos 60 aos 70 -, PH Filho também foi revelado pelo clube e atuou como atacante no mesmo. Além de defender o Fla, Paulo jogou ainda em Portugal, México, Arábia Saudita e outros clubes do Brasil. O último deles foi o Linhares, do Espírito Santo, onde encerrou sua carreira, aos 33 anoso.

Como técnico, iniciou sua trajetória na base do Flamengo e depois passou por Macaé, Serra Macaense e Atlético Itapemirim, último clube que treinou, em 2015. Atualmente, atuava na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Filho de Paulo Henrique homenageia pai em rede social

Via Facebook, Henrique Lordelo, filho de Paulo e jogador da base rubro-negra, escreveu mensagem carinhosa para homenagear seu maior ídolo.

– Hoje infelizmente aconteceu o que eu temia, meu pai veio a falecer. Minha fonte de inspiração, de sabedoria, de alegria. Ele era tudo para mim e vai continuar sendo pra sempre pelo resto da minha vida. Estou tentando entender porque acontece certas coisas na vida de alguém, não consigo acreditar que uma pessoa tão do bem e que fazia o melhor para todos pode ter um fim desse jeito, não dá pra acreditar. O cara que me deu força para superar os obstáculos do futebol e da vida sem passar por cima de ninguém. Ele queria me ver feliz e me viu realizando uma parte do sonho dele que era vestir a camisa do Flamengo, a outra parte do sonho ainda não foi realizada, mas que eu irei realizar com todas as minhas forças. E ele lá de cima terá muito orgulho e honra em dizer que aquele é meu FILHO. Estou publicando essa hora porque não consigo dormir, não consigo aceitar de fato que meu herói se foi. Ele se foi fisicamente mas sempre estará lembrado em todos os corações – postou.

