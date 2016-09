Ex-lutador de MMA é preso por estupro nos EUA

O ex-lutador de MMA Rodolfo Ramirez é acusado de sequestro e estupro de uma mulher inconsciente em um bar do estado do Arizona, nos Estados Unidos.

Ramirez surgiu como principal suspeito após aparecer em imagens do circuito interno do bar onde estava bebendo na noite do último sábado(24). No vídeo, Rodolfo Ramirez surge carregando a mulher inconsciente em seu ombro.

Segundo informaçoes da Polícia do Arizona, a vitíma desmaiou após uma intoxicação alcoólica, sendo levada em seguida pelo acusado para o estacionamento do bar.

Ao perceber que a mulher estava inconsciente, Ramirez teria se aproximado e a levado para o estacionamento, onde ela teria sido estuprada,

O ex-lutador de MMA tem histórico de passagens pela polícia pelos mesmos motivos. Ramirez Já foi preso por duas acusações de sequestro, três acusações de agressão sexual e uma de abuso sexual.

Um amigo da mulher, que estava com ela no bar, declarou a polícia que a deixou por alguns minutos dentro do local, enquanto iria pegar seu carro no estacionamento para retornarem para casa.

Após retornar ao bar, o amigo percebeu que a mulher já não se encontrava no local, relatou o jornal local Arizona Republic.

O amigo vasculhou a vizinhança e tentou ligar para a mulher, mas sem resultado. O rapaz então achou que ela tinha tomado um táxi de volta para seu quarto do dormitório da faculdade.

A polícia alega que Ramirez pegou a mulher inconsciente, e em seguida a teria agredido sexualmente no interior do parque de estacionamento.

Segundo as investigações, após as agressões no estacionamento, Ramirez teria levado a mulher para casa e estuprado a moça mais duas vezes neste caminho.

Após as agressões, ela foi deixada pelo ex-lutador próximo ao quarto de seu amigo no subúrbio da cidade de Phoenix.

Interrogado pela polícia, Ramirez negou conhecer a mulher. Mais tarde admitiu aos investigadores que encontrou a mulher, mas que ela não era “bonita o suficiente” e “não fazia seu tipo”, relatou o jornal norte americano ABC15 .

Já no tribunal, Ramirez confessou que encontrou a mulher extremamente alcoolizada, mas que o próprio amigo da vítima a ofereceu para ele e foi embora.

Inicialmente o ex-lutador negou ter tido relações sexuais com a vítima, mas depois voltou atrás e disse que eles tiveram relações sexuais consensuais.

Em uma das declarações de Ramirez para a polícia, que foi lida no tribunal, o homem disse que os dois tiveram relações sexuais três vezes durante toda a noite, e ela estava “como um peso morto”.

O Tribunal de Arizona apontou em sua sentença que Ramirez teve relações sexuais não consentidas com a vítima, e pediu a detenção do ex-lutador

Um promotor do tribunal disse que a mulher foi tomada contra a sua vontade e não consentiu em fazer sexo.

Após a sentença, Ramirez foi detido sob custódia sem direito a fiança.

Veja abaixo o vídeo das imagens de Ramirez durante seu julgamento, e o momento em que ele carrega a vítima para fora do bar:

