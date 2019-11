Ex-marido condenado por matar juíza dentro de fórum é preso em Cuiabá

Evanderly de Oliveira Lima foi condenado por matar juíza em Mato Grosso. — Foto: Reprodução/TVCA

Ele estava em progressão de regime cumpria a pena no semiaberto desde junho deste ano. Enfermeiro estava com a prisão decretada, porém, não há informações do motivo da prisão.

O enfermeiro Evanderly de Oliveira Lima, de 50 anos, condenado a 18 anos de prisão por matar a juíza Glauciane Chaves de Melo, foi preso na última segunda-feira (11), em Cuiabá.

Ele estava em progressão de regime cumpria a pena no semiaberto desde junho deste ano.

De acordo com a Polícia Militar, Evanderly foi abordado no bairro Goiabeiras. Ele estava na rua, parado na frente de uma casa. O enfermeiro estava com a prisão decretada, porém, não há informações do motivo da prisão.

O ex-marido era monitorado por tornozeleira eletrônica e foi levado à Gerência Estadual de Polinter (Gepol).

O crime

A magistrada foi assassinada com dois tiros na nuca dentro do Fórum de Alto Taquari, a 509 km de Cuiabá, em junho de 2013.

Glauciane e Evanderly viveram juntos por cerca de oito anos e tinham se separado em dezembro de 2012. Eles tinham se mudado para Alto Taquari em junho de 2012 depois de ela tomar posse no cargo de juíza.

Antes ela tinha atuado como advogada e como assessora de um juiz em Belo Horizonte (MG). À época do crime, eles estavam separados havia seis meses.

Por G1 MT

13/11/2019 19h52

