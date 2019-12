Ex-marido é suspeito de matar namorado de mulher com golpes de facão em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Quando os policiais militares chegaram ao local, a vítima já estava caída no chão e a namorada, testemunha do crime, contou o que havia acontecido.

Um homem de 55 anos foi morto com golpes de facão, na madrugada desta sexta-feira (20), em Sinop, a 503 km de Cuiabá. O suspeito do crime é o ex-marido da namorada da vítima.

