Ex-marido espalha cartaz oferecendo programa sexual com médica

(Foto:Reprodução)-Dentro do carro do ex-marido foram encontraram certa de 2 mil cartazes impressos

Um corretor de imóveis não aceitou o fim do relacionamento e decidiu espalhar cartazes oferecendo programa sexual com a ex-mulher. O teor do anúncio era bem ofensivo: “Médica e pu…! Vad…, safa…, dou + a buce… que like”, dizia o panfleto, que trazia o e-mail e o número do CRM da pediatra.

A médica, então, procurou a polícia para denunciar o caso, e o responsável foi localizado.

Dentro do carro do ex-marido foram encontraram certa de 2 mil cartazes impressos. Abordado, ele confessou, mas disse que estava arrependido e até estaria recolhendo os panfletos já espalhados.

De acordo com a polícia, o homem foi liberado após prestar depoimento. Um inquérito foi instaurado para investigar a denúncia de difamação.

Por:Redação Integrada, com informações do Metropoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...