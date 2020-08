Ex-marido invade casa e mata mulher com tiros de espingarda em Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Marcas do arrombamento na casa da vítima assassinada em Guarantã do Norte — Foto: Divulgação

Carla foi encontrada no quarto da casa, deitada na cama. Ela tinha sido baleada na região do peito.

Segundo o registro do boletim de ocorrência, o crime, tido como feminicídio, ocorreu por volta de 20h55 na casa de Carla, no bairro Jardim Vitória.

Uma mulher foi morta na noite dessa quarta-feira (12) pelo ex-marido dela em Guarantã do Norte, a 721 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, Carla Andreia Monteiro, 46 anos, foi morta com tiros de espingarda.

Carla Andreia Monteiro, 46 anos, foi morta com tiros de espingarda em Guarantã do Norte — Foto: Arquivo pessoal

