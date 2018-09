Ex-marido mata mulher a facadas e fere outro homem em Cachoeira do Piriá

Vítima já tinha denunciado o homem várias vezes, que sempre era liberado. Ele segue foragido

(Foto: Reprodução) – Em mais um caso de feminicídio, uma mulher foi assassinada pelo ex-companheiro na madrugada deste sábado (1º), em Cachoeira do Piriá, município do nordeste paraense, fronteira com Maranhão. Creusa da Luz Nascimento, morreu três dias antes de seu aniversário de 36 anos, após ser ferida a facadas por Antonio Silva Costa. Um homem que estava com ela no bar onde a vítima trabalhava também foi ferido pelo assassino, que fugiu em seguida.

Era por volta de quatro horas da manhã quanto uma guarnição do 53º Pelotão Destacado de Cachoeira do Piriá, que faz parte do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), foi até a rua Maranhão para confirmar uma denúncia de homicídio. Ao chegar ao bar onde a mulher trabalhava, os PMs se depararam com a mulher no chão, já sem vida, e um homem identificado como Raimundo Costa da Silva ferido com dois golpes de faca. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Capanema, e não corre risco de morte.

Segundo o subcomandante do Policiamento Regional de Capanema, tenente-coronel Luiz Gustavo, Creusa já tinha denunciado o marido várias vezes e, inclusive, a Polícia Militar do município havia prendido Antonio em diversas ocasiões. Contudo, ele sempre ganhava liberdade e voltava a aterrorizar a esposa. Na manhã de hoje, munido de uma faca, ele cometeu seu último ataque, fatal, contra a mulher.

A PM vem realizando rondas nos bairros Cachoeira Velha, Vitória, São José, Piçarreira e Centro desde a manhã de hoje, na tentativa de encontrar o assassino, que segue foragido. O corpo de Creusa já foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

1 de Setembro de 2018

