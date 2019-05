Casal foi morto enquanto dormia (Foto:Reprodução)

Ex-marido mata mulher e atual companheiro a golpes de terçado em Capanema

Crime foi na madrugada, na casa onde o casal morava. Assassino segue foragido

Um homem e uma mulher que moravam juntos em uma casa foram brutalmente assassinados com golpes de terçado na madrugada deste quinta-feira (30), no bairro do Campinho, em Capanema, nordeste paraense. O 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) confirmou a ocorrência e foi o primeiro a chegar ao local. Com base no relato de vizinhos, o principal suspeito é o ex-marido da mulher, identificada apenas como Silvana, que teria matado ela o atual companheiro por vingança.

Segundo o oficial do BPM responsável pelas ocorrências, o caso foi por volta de 4h, em uma vila na passagem Santa Cruz, onde eles moravam há cerca de dois meses. Contudo, a Polícia só foi acionada horas depois, por volta de 6h, quando os vizinhos foram ao local e confirmaram que o casal havia sido assassinado. Alguns moradores contaram que ouviram uma comoção muito breve na madrugada, mas não perceberam que se tratava de um duplo homicídio. Apenas com o raiar do dia que os corpos foram encontrados, já sem vida.

O caso é investigado pela Polícia Civil do município e o os corpos das vítimas foram removidos para análise. A polícia ainda tenta identificar formalmente o suspeito, que segue foragido.

