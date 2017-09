Ex-médico injetou silicone no peito e nas nádegas antes de se matar

Farah se matou com dois cortes na virilha, conforme informações do delegado Osvaldo Nico Gonçalves.

O ex-médico Farah Jorge Farah, encontrado morto em sua casa em São Paulo, aplicou silicone no peito e nas nádegas, vestiu roupas femininas e ouviu uma música fúnebre não identificada antes de cometer suicídio, segundo a polícia informou a reportagem do jornal “O Globo”.

