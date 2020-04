Ex-ministro Blairo Maggi filma pouso de emergência em aeroporto de MT

Problemas no trem de pouso de sua aeronave

Ex-ministro Blairo Maggi passou por um susto em pouso de seu avião// Marcelo Camargo/Agência Brasil

O empresário e ex-ministro da Agricultura do governo de Michel Temer Blairo Maggi passou por um susto nesta terça-feira.

O avião no qual viajava, de seu grupo Amaggi, fez um pouso de emergência no final da tarde em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá (MT).

“Eu e minha família vínhamos de Sapezal para Cuiabá quando, na aproximação, foi detectado que o trem de pouso constava no painel como não abaixado. Depois de quase duas horas sobrevoando para queimar combustível, fomos para pouso, acompanhado de perto pelos técnicos e bombeiros do aeroporto. Tudo deu certo!”, postou Blairo Maggi, que registrou o pouso e o alívio dos familiares.

Assista;

Fonte:VEJA

Por Robson Bonin – Atualizado em 22 abr 2020, 06h40 – Publicado em 21 abr 2020, 21h35

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...