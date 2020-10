Ex-mister Cuiabá toma arma de policial e atira na namorada

O ex-mister chegou a ser detido por um bombeiro, que testemunhou a briga. | Foto:Reprodução/Instagram

O empresário Michael Bruno Silva Batista é acusado de de ameaça e tentativa de homicídio.

O empresário Michael Bruno Silva Batista foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (26) após atirar na namorada e em um policial militar durante uma briga em um estacionamento de uma boate no Centro de Cuiabá, no Mato Grosso.

O também ex-mister chegou a ser detido por um bombeiro que testemunhou a briga. O agente afirmou, por meio de boletim de ocorrência, que viu Michael agredindo e tomando a arma do policial, atirando na namorada e no agente. A mulher foi atingida no braço e levado ao Hospital Municipal de Cuiabá e o outro ficou ferido nas mãos, sendo encaminhado para um hospital particular.

OUTRA VERSÃO

Michael disse em depoimento que saía da boate com a namorada e aguardava a entrega do carro dele pelo manobrista. Quando o funcionário chegou com o veículo, um homem, que seria o policial, alegou que o carro pertencia a ele.

Segundo o empresário, o agente teria sacado a arma e iniciado a briga. Disse também desconhecer quem havia feito os disparos. Enquanto isso, testemunhas afirmaram que a briga começou por causa do veículo, já que os dois teriam o mesmo modelo de carro.

Batista será encaminhado para audiência de custódia em Cuiabá.

Com informações de Correio Braziliense

