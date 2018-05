Ex-modelo da Playboy se joga de prédio com filho de 7 anos

Stephanie Adams brigava pela guarda do menino com ex-marido.

Uma ex-modelo da Playboy, Stephanie Adams, de 47 anos, se atirou do 25º andar de um prédio em Manhattan, em Nova York, com seu filho de sete. Ambos morreram. O incidente ocorreu no Gotham Hotel, em meio a uma batalha nos tribunais entre Adams e seu ex-marido, Charles Nicolai, pela guarda do menino.

Na última quarta-feira (16), os ex-cônjuges compareceram a uma corte de Manhattan, que negou à ex-modelo permissão para viajar com o filho para a Europa no verão. A mulher havia sido “Miss Playboy” em 1992 e chegou a ter um caso com o ator Robert de Niro.

Fonte: ANSA

