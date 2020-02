Ex-Moradora de Novo Progresso é brutalmente assassinada em Santarém

Josielen e esposo que foram mortos em Santarém — Foto: Redes Sociais/ReproduçãoFacebook

A Polícia Civil investiga a morte de uma ex-moradora de Novo Progresso Jozielen M. Prezza, que foi brutalmente assassinada com o marido após serem tirados de casa e levados para um matagal de fazenda onde foram assassinados em Santarém. “Josielen foi moradora de Novo Progresso onde teve sua infância e estudou, havia se casado e mudado para cidade de Santarém – distante 700km – no ano passado”.

Um suspeito foi preso e revelou o nome de suposto contratante do homicídio.

Os corpos de Iran Parente e sua esposa foram encontrados em fazenda na comunidade Guaraná. Pelo menos duas armas foram usadas no crime.

Conforme confessou um dos suspeitos que esta preso para a Policia Civil de Santarém o casal “Josielen Maciel Prezza e Iran Parentes”, foram assassinados por ele e um parceiro , que renderam as vítimas, fizeram buscas na residência, encontraram certa quantidade de dinheiro da qual se apropriaram. Levaram o casal até a fazenda no Guaraná onde executaram com vários tiros. A policia investiga o caso para saber se alguém tinha interesse na morte do casal. Já temos todos os nomes dos que participaram diretamente do crime, do suposto mandante e documentos apreendidos”, contou Delegado Jamil Casseb para impressa local.