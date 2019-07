Ex-mulher de Jader Barbalho é nomeada diretora da Sefa

(Foto: Reprodução)-A ex-mulher do senador Jader Barbalho, Simone Morgado, foi nomeada diretora de administração da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA). A nomeação da ex-deputada aconteceu no último mês de maio e passou despercebida pela imprensa.

Simone já foi acusada de estar envolvida em pagamentos indevidos à sua assessora quando ela fazia pós-graduação em Portugal, mas estaria recebendo pela Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA), com todas as faltas abonadas. Ela também foi investigada pela operação da Polícia Federal “História de Pescador”, em 2017. Na ocasião, estava sendo investigado o desvio de R$ 185 milhões do cadastro de pescadores na Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura no Pará (SFPA), quando Helder era Ministro da Pesca.

Até agora já são oito membros da família Barbalho nomeados para cargos estratégicos do Governo. Além da ex-mulher de Jader, o governador Helder Barbalho já nomeou Lourival de Barros Barbalho ( Secretário Adjunto da Sefa), Rodolpho Zahluth Bastos (Secretário Adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental), Joercio Fontinelle Barbalho (diretor de Habitação de Condutores e de Registro de Veículos), Camila Passos Barbalho (coordenadora), Mônica Moreira Barbalho (gabinete), Laercio Godoy Spindola Barbalho (gerente), e Cassia Koury Barbalho (gerente).

Com informações do Pará Web News.

