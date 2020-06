Ex-namorado mata professora queimada dentro de carro em parque de exposição em MT

Keylane Costa Martins, de 25 anos, foi morta e queimada dentro do carro dela em Santa Carmem — Foto: Facebook

O suspeito Carlos Eduardo Cordeiro da Luz, de 20 anos, se matou no local após o crime.

Uma jovem foi morta na manhã deste sábado (27) pelo ex-namorado dela em Santa Carmem, a 493 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, Keylane Costa Martins, de 25 anos, foi morta e queimada dentro do carro dela. O suspeito Carlos Eduardo Cordeiro da Luz, de 20 anos, se matou no local após o crime.

O crime ocorreu no parque de exposição da cidade, por volta de 6h30.

Segundo a Polícia Civil, policiais militares foram chamados no parque de exposição depois que os moradores viram um veículo em chamas com um corpo dentro. O suspeito estava enforcado próximo do carro.

A vítima tinha histórico de violência doméstica e outros problemas. Carlos já foi preso pela Lei Maria da Penha em 2019.

Peritos disseram à Polícia Civil que o corpo do suspeito tinha vários arranhões no rosto e no pescoço, o que leva a polícia acreditar que a vítima ainda lutou para se defender.

Por Denise Soares, G1 MT

27/06/2020 12h58

