Ex-Pânico vive como mendigo no Rio de Janeiro

Zina ficou muito conhecido nos tempos de boa audiência do programa “Pânico”, quando esse ainda se encontrava na RedeTV. Lá, ajudava o programa a alcançar picos de audiência e até o primeiro lugar no Ibope.

De acordo com informações do jornalista Leo Dias, Zina está pedindo dinheiro nos bares da Lapa, na zona central do Rio de Janeiro.

O rapaz, que sempre precisou de cuidados especiais no programa devido seu vício em crack, tem sido visto pedindo dinheiro pelos bares de classe média do Rio de Janeiro.

Uma situação degradante. É assim que está vivendo o Zina, que ficou famoso no Brasil inteiro pelo bordão “Ronaldo, brilha muito no Corinthians“.

