Ex-Paysandu, Nuno morre após infarto aos 45 anos

Nuno faleceu na noite desta segunda-feira (Reprodução)

O ex-atacante estava em casa quando passou mal. Chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu

O ex-atacante do Paysandu, Nuno, faleceu na noite desta segunda-feira. Com 45 anos, o ex-jogador sofreu um infarto em casa, localizada no distrito de Mosqueiro.

Segundo informações, Nuno passou mal na hora do almoço e foi para o hospital. No local chegou a ser medicado e liberado. Quando estava no banho, durante a noite, voltou a passar mal, foi levado novamente para o hospital. No entanto, não resistiu e faleceu.

Nuno Alexandre Valente Robato Jorge nasceu em Moçambique, mas ainda jovem veio morar no Pará. Ele jogou no Pedreira e no Paysandu, onde ficou de 1995 a 2000.

O destaque no time bicolor veio quando marcou um dos gols da vitória de 2 a 0 do Papão em cima do Flamengo, no Campeonato Brasileiro de 1995.

Ele parou de jogar aos 31 anos por causa de uma lesão no joelho e morava no distrito de Mosqueiro há muitos anos, onde tinha uma escolinha de futebol.

O Paysandu se manisfestou sobre a morte do ex-jogador por meio de nota, lamentando a morte.

“O Paysandu Sport Club lamenta o falecimento do ex-jogador Nuno, que foi atleta do clube na década de 1990. Nuno Alexandre Valente Robalo Jorge defendeu a camisa bicolor por cinco temporadas. Em 95, pelo Brasileirão, Nuno marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo-RJ, que na época ficou famoso por ter o ‘ataque dos sonhos’, formado por Sávio, Romário e Edmundo. Ele partiu aos 45 anos de idade.”

Por:Redação Integrada

