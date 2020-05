Ex-prefeita entra na justiça e alega pandemia (covid-19) para adiar julgamento na Câmara Municipal

(Foto:Reprodução) – A ex-prefeita Madalena Hoffman (PSDB) de Novo Progresso tem contas do exercício de 2010, com parecer do TCM (Tribunal de Contas dos municípios e MPPA (Ministério Publico) contrário à aprovação, com tramitação na câmara municipal. A data de julgamento foi marcada para dia 05 de maio.



O presidente da Câmara de Vereadores, Chico Souza (PSDB), anunciou nesta quinta-feira(23) o dia em que ocorrerá a sessão em que serão julgadas as contas de 2010 do governo da ex-prefeita de Novo Progresso Madalena Hoffmann (PSDB). Madalena foi condenada a devolver o montante de mais de R$2,5 milhões ao cofre publico por obras não realizadas.



Conforme o vereador Chico Souza (PSC) Presidente do legislativo segue orientação do Tribunal de Contas, e a tramitação do processo esta concluso para julgamento. O legislativo Progressense vem mantendo as normativas do TCM diante a pandemia do Covid-19 (CORONAVIRUS) , o recesso continua , esta sob alerta, qualquer preposição de interesse da coletividade a convocação para apreciação é imediata. Quando ao julgamento das contas da ex-prefeita a pauta segue o prazo estipulado pelo Tribunal e a comissão já entregou dentro do prazo agora vai para apreciação do plenário,disse.

Leia mais:Câmara marca dia do julgamento das contas da ex-prefeita Madalena Hoffmann (PSDB)

A ex-prefeita Madalena Hoffmann (PSDB) atravÉs de seu advogado (a) , inpetrou na justiça com mandado de segurança e pediu para que o julgamento seja cancelado diante a pandemia do covid-19. A justiça intimou o legislativo e deu prazo de 48 horas para se explicar diante da solicitação da ex-prefeita.

Entenda o caso

TCM manda Vereadores julgar contas da Ex-Prefeita Madalena Hoffmann (PSDB)

Vereadores vão julgar as contas da ex-prefeita Madalena Hoffmann (PSDB), do exercício de 2010, com parecer do TCM e MPPA contrário à aprovação

Madalena Hoffmann(PSDB) teve multas aplicadas pelo TCM e pode ficar inelegível em 2020.

O TCM [Tribunal de Contas dos Municípios) através do Conselheiro Sebastião César Leão Colares oficializou em 17 de Dezembro de 2019, a Câmara de Vereadores de Novo Progresso-PA, para realizar sessão de julgamento das contas “Tramitadas e Julgadas“ da Prefeitura Municipal de Novo Progresso referente a ano de 2010, de responsabilidade da ex-prefeita Madalena Hoffmann (PSDB). Os 9 (nove) Vereadores vão votar as contas tendo em suas mãos relatórios do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e do Ministério Público Estadual do Pará (MPPA) apontando irregularidades, e parecer pela não aprovação das referidas contas.

Madalena Hofmann(PSDB) foi prefeita de Novo Progresso no período de 2008 a 2012 e foi convidada pelo Governador de Estado Helder Barbalho com articulação do MDB de Novo Progresso para disputar a eleição do ano que vem, mas em uma possível reprovação de suas contas, ela poderá ficar fora do páreo.

Helder Barbalho, ex-prefeita Madalena Hoffman(PSDB) e vice prefeito Gelson Dill (MDB)

A Câmara terá um prazo de noventa (90) dias a contar do recebimento das contas, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento vai instalar o processo e abrir ampla defesa para a ex-prefeita.

Na desaprovação pelo TCM/PA , consta nos autos que no mandato da então prefeita Madalena, autorizou quase R$ 2,5 milhões em obras sem ser executadas, além de gastar com o funcionalismo acima do valor permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e repasse maior ao Legislativo.

Fonte: FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...